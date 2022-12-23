Спецоперация, референдумы и санкции против РФ появятся в новых учебниках истории

В новых школьных учебниках истории, наработки по которым будут представлены в начале 2023 года, будут содержаться темы проведения специальной военной операции, присоединения новых регионов к РФ и антироссийских санкций. Об этом журналистам сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Этот учебник будет создан не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учётом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление. Эти факты найдут отражение в новом учебнике", — отметил Кравцов.

Процесс создания учебника может занять один год, возможно — меньше. При этом он будет единым для всех школ и учтёт особенности базового и более углублённого изучения истории. Кроме того, будет подготовлен список героев СВО, Великой Отечественной войны, великих учёных, государственных деятелей и других выдающихся личностей, которые будут представлены не только в новом учебнике по истории, но и обществознанию, а также в фильмах.

"Мы сейчас ведём работу вместе с педагогическим сообществом, учителями для того, чтобы определить, какие герои могли бы найти отражение в учебниках истории, обществознания, в фильмах", — добавил Кравцов.