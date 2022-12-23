Росавиация продлила до 2 января временное ограничение полётов в 11 аэропортов страны

В 11 российских аэропортах продлён режим временного ограничения полётов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 02 января 2023 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

В частности, временное ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация порекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Другие же российские аэропорты функционируют в штатном режиме. В Росавиации подчеркнули, что информацию об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний нужно уточнять на официальных сайтах.