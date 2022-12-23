Самолёт Qantas Airways совершил аварийную посадку в Баку из-за задымления в грузовом отсеке. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.







"Самолёт Airbus A380 авиакомпании, следовавший по маршруту Сингапур –Лондон, совершил аварийную посадку в аэропорту Баку из-за задымления в грузовом отсеке", — говорится в сообщении.

Указывается, что самолёт успешно приземлился в 07:08 (06:08 мск). На борту в этот момент находилось 356 пассажиров, пострадавших нет. Все аварийно-спасательные службы находятся в готовности. Сейчас самолёт осматривают и организовывают комплекс необходимых мер, чтобы установить причины произошедшего. В пресс-службе добавили, что Airbus A380 — двухпалубное и самое широкофюзеляжное пассажирское воздушное судно в мире.