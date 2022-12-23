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23 декабря, 05:45

Самолёт Qantas Airways совершил аварийную посадку в Баку из-за задымления

Самолёт Qantas Airways совершил аварийную посадку в Баку из-за задымления в грузовом отсеке. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

  • Спасательно-аварийные службы возле самолёта Airbus A380 в Баку. Фото © Telegram / Baku Airport
    Спасательно-аварийные службы возле самолёта Airbus A380 в Баку. Фото © Telegram / Baku Airport
  • Спасательно-аварийные службы возле самолёта Airbus A380 в Баку. Фото © Telegram / Baku Airport
    Спасательно-аварийные службы возле самолёта Airbus A380 в Баку. Фото © Telegram / Baku Airport
  • Самолёт Airbus A380 в Баку. Фото © Telegram / Baku Airport
    Самолёт Airbus A380 в Баку. Фото © Telegram / Baku Airport

Спасательно-аварийные службы возле самолёта Airbus A380 в Баку. Фото © Telegram / Baku Airport

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"Самолёт Airbus A380 авиакомпании, следовавший по маршруту Сингапур –Лондон, совершил аварийную посадку в аэропорту Баку из-за задымления в грузовом отсеке", — говорится в сообщении.

Указывается, что самолёт успешно приземлился в 07:08 (06:08 мск). На борту в этот момент находилось 356 пассажиров, пострадавших нет. Все аварийно-спасательные службы находятся в готовности. Сейчас самолёт осматривают и организовывают комплекс необходимых мер, чтобы установить причины произошедшего. В пресс-службе добавили, что Airbus A380 — двухпалубное и самое широкофюзеляжное пассажирское воздушное судно в мире.

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Обложка ©

Telegram / Baku Airport

Светлана Оперук

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