Самолёт Qantas Airways совершил аварийную посадку в Баку из-за задымления
Самолёт Qantas Airways совершил аварийную посадку в Баку из-за задымления в грузовом отсеке. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.
"Самолёт Airbus A380 авиакомпании, следовавший по маршруту Сингапур –Лондон, совершил аварийную посадку в аэропорту Баку из-за задымления в грузовом отсеке", — говорится в сообщении.
Указывается, что самолёт успешно приземлился в 07:08 (06:08 мск). На борту в этот момент находилось 356 пассажиров, пострадавших нет. Все аварийно-спасательные службы находятся в готовности. Сейчас самолёт осматривают и организовывают комплекс необходимых мер, чтобы установить причины произошедшего. В пресс-службе добавили, что Airbus A380 — двухпалубное и самое широкофюзеляжное пассажирское воздушное судно в мире.
Ранее на Гавайях 36 пассажиров пострадали из-за попадания самолёта в сильную турбулентность. Из них 20 человек госпитализировали в отделение неотложной помощи, среди них был 14-месячный ребёнок.
Telegram / Baku Airport