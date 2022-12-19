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19 декабря, 02:55
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На Гавайях 36 пассажиров пострадали из-за попадания самолёта в сильную турбулентность

Самолёт Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности по пути из американского Финикса, штат Аризона, в Гонолулу, штат Гавайи. В результате инцидента пострадало не менее 36 пассажиров, сообщает телеканал CNN.

По данным канала, 20 пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи, среди них есть 14-месячный ребёнок. Как утверждает Служба неотложной медицинской помощи Гонолулу, не менее 11 человек получили серьёзные травмы.

"Нескольким пассажирам и членам экипажа была оказана медицинская помощь в аэропорту из-за лёгких травм, в то время как некоторые были немедленно доставлены в местные больницы для дальнейшего лечения", — сообщает авиакомпания на странице в "Твиттере".

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Турбулентность началась примерно за полчаса до совершения посадки на Гавайях. При этом пилоты лайнера смогли благополучно приземлиться в аэропорту Гонолулу.

Ранее Лайф писал, что пассажирам самолёта посчастливилось увидеть запуск ракеты SpaceX из иллюминаторов. Они запечатлели уникальное событие на видео.

Обложка ©

Twitter / Hawaiian Airlines

Иван Косицын
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