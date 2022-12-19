При пожаре на нефтяном месторождении в Приангарье пострадало семь человек

Число пострадавших при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении выросло до семи человек. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"По данным МЧС, погибших нет. Пострадало семь человек", — написал он в телеграм-канале.

Двое из них в тяжёлом состоянии отправлены на вертолёте в Братск, четверых в состоянии средней степени тяжести доставили в Усть-Кутскую городскую больницу. Один пострадавший с обморожением ног будет лечиться амбулаторно.