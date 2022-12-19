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19 декабря, 02:46

При пожаре на нефтяном месторождении в Приангарье пострадало семь человек

Губернатор Кобзев заявил о семи пострадавших при пожаре на нефтяном месторождении

Число пострадавших при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении выросло до семи человек. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"По данным МЧС, погибших нет. Пострадало семь человек", — написал он в телеграм-канале.

Двое из них в тяжёлом состоянии отправлены на вертолёте в Братск, четверых в состоянии средней степени тяжести доставили в Усть-Кутскую городскую больницу. Один пострадавший с обморожением ног будет лечиться амбулаторно.

В Иркутской области ликвидировали пожар на нефтяном месторождении

В Иркутской области ликвидировали пожар на нефтяном месторождении

Напомним, возгорание произошло на нефтегазоконденсатном месторождении в посёлке Верхнемарково Иркутской области вечером 18 декабря. Его площадь составила 400 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось только через несколько часов.

Обложка ©

VK / ГУ МЧС России по Иркутской области

Артур Лапсаков

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