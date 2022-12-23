Байден назвал условие, при котором посетит Великобританию

Американский президент Джо Байден не поедет с государственным визитом в Великобританию, если Лондон и ЕС не достигнут договорённости по протоколу Северной Ирландии. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на свои источники.

"Джо Байден отменит государственный визит в Великобританию, если не будет достигнуто соглашение по протоколу Северной Ирландии", — говорится в публикации.

Так, Байден собирается принять участие в Британии в мероприятиях по случаю 25-й годовщины Соглашения Страстной пятницы, которое было подписано в апреле 1998 года. При этом указывается, что американский лидер очень гордится своим ирландским происхождением и исповедует католическую веру, поэтому давит на Лондон и Брюссель для достижения договорённости по протоколу. Однако если соглашения не будет, то в Великобританию отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.