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23 декабря, 05:06

Госдеп: Блинкен и Ван И обсудили российскую спецоперацию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И не только необходимость сохранения открытых каналов коммуникаций между двумя странами, но и спецоперацию России на Украине. Об этом сообщается в заявлении Госдепа.

Там говорится, что госсекретарь "выразил озабоченность" по поводу угроз, которые спецоперация якобы представляет "для мировой безопасности и экономической стабильности".

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Ранее Блинкен официально подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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Twitter / @thehill

Анатолий Симоненко

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