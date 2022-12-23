Госдеп: Блинкен и Ван И обсудили российскую спецоперацию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И не только необходимость сохранения открытых каналов коммуникаций между двумя странами, но и спецоперацию России на Украине. Об этом сообщается в заявлении Госдепа.