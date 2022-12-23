Госдеп: Блинкен и Ван И обсудили российскую спецоперацию на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И не только необходимость сохранения открытых каналов коммуникаций между двумя странами, но и спецоперацию России на Украине. Об этом сообщается в заявлении Госдепа.
Там говорится, что госсекретарь "выразил озабоченность" по поводу угроз, которые спецоперация якобы представляет "для мировой безопасности и экономической стабильности".
Ранее Блинкен официально подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
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Twitter / @thehill