Куча мала: Во Владивостоке в одном месте столкнулось около десятка машин

В Приморье перед Низководным мостом в сторону Владивостока в районе 14-го км трассы п. Новый — Де-Фриз Надеждинского района произошло массовое ДТП. Повреждено около десяти автомобилей. По данным ГИБДД, пострадавших нет. Однако из-за аварии движение на этом участке затруднено.

Массовая авария в Приморье перед низководным мостом в сторону Владивостока. Видео @ Life

"По предварительной информации, пострадавших нет, причинён только материальный ущерб. В результате автомобильной аварии движение транспорта со стороны посёлка Новый в направлении города Владивостока затруднено. Водителей просят скорректировать свой маршрут и выбрать для объезда аварийно опасного участка территорию города Артёма (КП-2)", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Судя по видео с места аварии, повреждения у автомобилей серьёзные. Некоторые буквально наехали на другие.