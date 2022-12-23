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23 декабря, 04:31

Куча мала: Во Владивостоке в одном месте столкнулось около десятка машин

Во Владивостоке массовое ДТП: столкнулось минимум 10 автомобилей

<p>Массовая авария в Приморье перед низководным мостом в сторону Владивостока. Фото @ Life</p>

Массовая авария в Приморье перед низководным мостом в сторону Владивостока. Фото @ Life

В Приморье перед Низководным мостом в сторону Владивостока в районе 14-го км трассы п. Новый — Де-Фриз Надеждинского района произошло массовое ДТП. Повреждено около десяти автомобилей. По данным ГИБДД, пострадавших нет. Однако из-за аварии движение на этом участке затруднено.

Массовая авария в Приморье перед низководным мостом в сторону Владивостока. Видео @ Life

"По предварительной информации, пострадавших нет, причинён только материальный ущерб. В результате автомобильной аварии движение транспорта со стороны посёлка Новый в направлении города Владивостока затруднено. Водителей просят скорректировать свой маршрут и выбрать для объезда аварийно опасного участка территорию города Артёма (КП-2)", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Судя по видео с места аварии, повреждения у автомобилей серьёзные. Некоторые буквально наехали на другие.

В Приморье с 21 декабря объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега

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Ранее сообщалось, что объём снега, выпавшего всего за два дня, превысил климатическую норму в 16 районах Приморья. Местами осадков уже столько, сколько обычно выпадает за полгода.

Анатолий Симоненко

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