Назван "обязательный" для авиаперелётов продукт

Легче пассажирам перенести полёт поможет томатный сок, поэтому его нужно обязательно иметь на борту авиалайнера. К такому выводу пришли в авиакомпании Lufthansa, когда посчитали, что этого напитка за год выпито почти 2 миллиона литров. Об этом заявила вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Людмила Хомич.

"В 2008 году авиакомпания Lufthansa решила провести исследование. <...> Результаты показали, что пить в самолёте действительно хочется — таково влияние кондиционированного, сухого, воздуха. И что пассажиры, действительно, предпочитают томатный сок", — рассказала она РИА "Новости".

Директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов подтвердил, что томатный сок — самый популярный на бортах во всём мире. В пресс-службе Роскачества отметили, что в нём содержатся антиоксиданты. Он защищает организм от стресса, старения и развития рака, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Особенно богат магнием, улучшающим работу кишечника и снижающим артериальное давление. По словам Хомич, один стакан такого сока обеспечивает 20% суточной потребности в бета-каротине, 20% суточной потребности в витамине Е, 10% — по витамину С и по 15% — по пектину, калию и фолатам.