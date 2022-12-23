Назван "обязательный" для авиаперелётов продукт
Эксперт Хомич: Томатный сок обязательно должен быть на борту авиалайнера
Легче пассажирам перенести полёт поможет томатный сок, поэтому его нужно обязательно иметь на борту авиалайнера. К такому выводу пришли в авиакомпании Lufthansa, когда посчитали, что этого напитка за год выпито почти 2 миллиона литров. Об этом заявила вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Людмила Хомич.
"В 2008 году авиакомпания Lufthansa решила провести исследование. <...> Результаты показали, что пить в самолёте действительно хочется — таково влияние кондиционированного, сухого, воздуха. И что пассажиры, действительно, предпочитают томатный сок", — рассказала она РИА "Новости".
Директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов подтвердил, что томатный сок — самый популярный на бортах во всём мире. В пресс-службе Роскачества отметили, что в нём содержатся антиоксиданты. Он защищает организм от стресса, старения и развития рака, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Особенно богат магнием, улучшающим работу кишечника и снижающим артериальное давление. По словам Хомич, один стакан такого сока обеспечивает 20% суточной потребности в бета-каротине, 20% суточной потребности в витамине Е, 10% — по витамину С и по 15% — по пектину, калию и фолатам.
Ранее Лайф писал, что опытные бортпроводники дали советы, как сделать полёт комфортнее. Большинство пассажиров из-за биологических часов легче переносят дневные полёты, при этом в ночных рейсах есть своя романтика, ведь это время красивых закатов.
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