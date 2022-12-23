Полмашины просто нет: Страшная авария произошла на трассе Томск - Юрга

На трассе Томск — Юрга произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes-Ben" с легковым автомобилем Nissan Wingroa". По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и 2 пассажира легкового автомобиля, а водителя грузовика увезли в больницу.

Два человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Белгородом

Ранее Лайф писал, что под Хабаровском самосвал протаранил автобус с десятками пассажиров. В салоне последнего было 29 человек, 8 из их пострадали.