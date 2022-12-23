Полмашины просто нет: Страшная авария произошла на трассе Томск - Юрга
На трассе Томск - Юрга три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
На трассе Томск — Юрга произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes-Ben" с легковым автомобилем Nissan Wingroa". По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и 2 пассажира легкового автомобиля, а водителя грузовика увезли в больницу.
"На месте дорожно-транспортного происшествия находится и координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов", — сообщает Прокуратура Томской области.
Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Районный отдел, как отмечает ведомство проконтролирует работу правоохранительных органов.
Ранее Лайф писал, что под Хабаровском самосвал протаранил автобус с десятками пассажиров. В салоне последнего было 29 человек, 8 из их пострадали.
Telegram-канал / Прокуратура Томской области