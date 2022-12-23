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23 декабря, 03:48

Полмашины просто нет: Страшная авария произошла на трассе Томск - Юрга

На трассе Томск - Юрга три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

На трассе Томск — Юрга произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes-Ben" с легковым автомобилем Nissan Wingroa". По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и 2 пассажира легкового автомобиля, а водителя грузовика увезли в больницу.

Последствия ДТП на трассе Томск - Юрга. Фото © Telegram / Прокуратура Томской области

Последствия ДТП на трассе Томск - Юрга. Фото © Telegram / Прокуратура Томской области

"На месте дорожно-транспортного происшествия находится и координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов", — сообщает Прокуратура Томской области.

Последствия ДТП на трассе Томск - Юрга. Фото © Telegram / Прокуратура Томской области

Последствия ДТП на трассе Томск - Юрга. Фото © Telegram / Прокуратура Томской области

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Районный отдел, как отмечает ведомство проконтролирует работу правоохранительных органов.

Два человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Белгородом

Два человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Белгородом

Ранее Лайф писал, что под Хабаровском самосвал протаранил автобус с десятками пассажиров. В салоне последнего было 29 человек, 8 из их пострадали.

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Telegram-канал / Прокуратура Томской области

Арина Родионова

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