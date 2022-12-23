Ноутбуки сбежавших из России марок опять появились в продаже

В российских магазинах опять стали появляться ноутбуки брендов, которые ушли из страны после 24 февраля. В том числе это касается Asus, HP и Lenovo: их продукция теперь поставляется по параллельному импорту, пишет газета "Известия".

Это могло произойти и раньше, однако наладить поставки было проблематично из-за неясности перспектив продаж этих ноутбуков в России. Эксперты ожидают, что возвращение привычных россиянам брендов "пододвинет" ноутбуки из КНР, китайским производителям теперь придётся прилагать больше усилий для продвижения своей продукции.

По данным источника издания, ассортимент лэптопов растёт. Сложности возникают только с поставками HP. А вот компьютеры от Lenovo уже продаются в фирменном магазине.