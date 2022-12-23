Подвигал кулачками: Трамп зажёг под музыку, даже не вставая со стула

Бывший американский президент Дональд Трамп не смог сопротивляться музыке и зажёг в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он станцевал некий "размашистый" танец в зале за трапезой. В честь какого события происходило это импровизированное короткое шоу от экс-главы Белого дома, пока не ясно.

Танец Дональда Трампа в резиденции Мар-а-Лаго. Видео © Twitter / Michael Solakiewicz

Этот "танец" Трампа остальные участники собрания встретили улыбками. Бывший глава Белого дома исполнил свой "номер" сидя, периодически указывая пальцем на кого-то, кто находился за кадром. Также на его столе можно разглядеть что-то похожее на гаджет, возможно, танец посвящался кому-то онлайн.

"Босс, президент Дональд Трамп, вчера вечером танцевал в Мар-а-Лаго!" — подписал эти кадры сторонник миллиардера, разместивший видео в соцсети Twitter.