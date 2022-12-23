В МИД России назвали условия для переговоров по Украине
Дипломат Дарчиев: Пока на Украине инструкторы НАТО, переговоров не будет
Серьёзно говорить о гарантиях безопасности для Украины нельзя, пока там остаются инструкторы НАТО и наёмники, а также пока Киев не признает реалии "на земле". Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
"Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие / наёмники / инструкторы, а также не получат признание определённые нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьёзные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике", — приводит ТАСС слова дипломата.
Он подчеркнул, что сейчас "мяч на американской стороне поля". Дарчиев напомнил, что год назад Россия попыталась договориться о гарантиях безопасности с США и НАТО, а в ответ услышала "категорическое высокомерное "нет".
"Как сейчас выясняется, под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса", — напомнил дипломат о недавнем высказывании Меркель.
Он подчеркнул, что российская военная спецоперация стала вынужденной мерой. Она сорвала "сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях".
Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для накопления сил. По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.
Агентство "Москва"