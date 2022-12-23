Третий день под циклоном: Приморье так засыпало снегом, что не проехать, не пройти

Объём снега, выпавшего всего за два дня, превысил климатическую норму в 16 районах Приморья. Местами осадков уже столько, что обычно выпадает за полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Приморского гидрометцентра Виктора Чулкова

Владивосток. Улица Минёров. Упал провод на дорогу. Автобусы не ходят. Видео @ Telegram / dpskontrol_125rus

Отрезанными от транспортного сообщения оказались сёла Моряк Рыболов, Маргаритово, Фурманово. В Кавалеровском и Дальнегорском округах введён режим ЧС. А в Ольгинском районе ряд сёл с населением порядка 1,8 тысяч человек остались без электричества, при этом ремонтные бригады не могут до них добраться из-за высоких сугробов.

"По данным на утро пятницы, с начала снегопадов в 16 районах края зафиксировано превышение месячной климатической нормы. При этом более 100 мм осадков выпало в Ольгинском и Кавалеровском районах. Здесь месячные нормы превышены в 4 и 6,5 раз соответственно", — пояснил Чулков.

Тунгусская улица в Приморье, проезд замело снегом. Фото @ Telegram / dpskontrol_125rus

Тунгусская улица в Приморье, проезд замело снегом. Фото @ Telegram / dpskontrol_125rus

Норма осадков превышена во Владивостоке, Уссурийске, в Хасанском, Лазовском, Хорольском, Спасском, Черниговском, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском, Чугуевском, Кировском, Дальнегорском и Лесозаводском районах.