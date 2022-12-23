"Самый стойкий": Пхеньян заявил о способности народа России защитить страну
МИД Северной Кореи: Народ России способен защитить страну без помощи извне
Представитель МИД КНДР назвал россиян "самым стойким народом". Он выразил такое мнение, комментируя сообщения СМИ о якобы имеющих место поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию.
"Хотел бы сказать, что народ России — самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и её территориальную целостность без чьей-либо военной помощи", — приводит слова дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи.
Дипломат назвал сообщения японских СМИ о поставках боеприпасов в РФ ложью, подчеркнув, что таких сделок не было. Представитель северокорейского МИДа отметил, что принципиальная позиция КНДР в вопросе "оружейных сделок" с Россией, которых никогда и не было, неизменна".
Ранее Лайф писал, что в КНДР заявили о "кровавой трагедии" из-за оружия США на Украине. Эти поставки являются преступными, заявил представитель МИД КНДР.
Минобороны РФ