"Самый стойкий": Пхеньян заявил о способности народа России защитить страну

Представитель МИД КНДР назвал россиян "самым стойким народом". Он выразил такое мнение, комментируя сообщения СМИ о якобы имеющих место поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

"Хотел бы сказать, что народ России — самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и её территориальную целостность без чьей-либо военной помощи", — приводит слова дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи.

Дипломат назвал сообщения японских СМИ о поставках боеприпасов в РФ ложью, подчеркнув, что таких сделок не было. Представитель северокорейского МИДа отметил, что принципиальная позиция КНДР в вопросе "оружейных сделок" с Россией, которых никогда и не было, неизменна".