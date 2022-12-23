Под Хабаровском самосвал протаранил автобус с десятками пассажиров

В Хабаровском крае на выезде из Советской Гавани самосвал врезался в пассажирский автобус. В салоне последнего было 29 человек, восемь из них пострадали. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

Грузовик при столкновении срезал часть автобуса. Фото © Управление ГИБДД по Хабаровскому краю

Там рассказали, что ДТП случилось на третьем километре автодороги Советская Гавань — Ванино. Водитель самосвала китайской марки Shacman потерял управление. Грузовик на большой скорости снёс левый бок рейсового автобуса марки ПАЗ. Многих пассажиров выкинуло из кресел. Восемь человек были отправлены в больницу.