ФИФА отреагировала на выходку мемного турецкого шеф-повара на финале ЧМ

В ФИФА сочли неправомерным появление на футбольном поле известного турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче во время чествования сборной Аргентины после её победы на ЧМ в Катаре. Об этом заявил журналист New York Times Тарик Панджа, цитируя заявление организации. По словам представителей ФИФА, к кубку по правилам могут прикасаться очень немногие: это чемпионы мира, главы государств. Гёкче же там устроил настоящую фотосессию, отвлекал футболистов ради совместного фото.

Повар Нусрет Гёкче держит кубок, к которому не должен прикасаться. Фото @ Twitter / @EmmaRincon

"После проверки ФИФА установила, как отдельные люди получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия. Соответствующие внутренние меры будут приняты", — прокомментировали эту ситуацию в ФИФА.

Как отмечает Daily Mail, глава организации Джанни Инфантино не раз посещал рестораны Гёкче. В свою очередь, у последнего был VIP-пропуск на матч, хотя он никак не связан с футболом напрямую.