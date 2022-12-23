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23 декабря, 03:35

ФИФА отреагировала на выходку мемного турецкого шеф-повара на финале ЧМ

В ФИФА проведут внутреннее расследование в связи с выходом на поле Нусрета Гёкче

<p>Футболист Лионель Месси и повар Нусрет Гёкче после победы сборной Аргентины. Обложка @ Twitter/ <a href="https://twitter.com/BleacherReport" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@BleacherReport</a></p>

Футболист Лионель Месси и повар Нусрет Гёкче после победы сборной Аргентины. Обложка @ Twitter/ @BleacherReport

В ФИФА сочли неправомерным появление на футбольном поле известного турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче во время чествования сборной Аргентины после её победы на ЧМ в Катаре. Об этом заявил журналист New York Times Тарик Панджа, цитируя заявление организации. По словам представителей ФИФА, к кубку по правилам могут прикасаться очень немногие: это чемпионы мира, главы государств. Гёкче же там устроил настоящую фотосессию, отвлекал футболистов ради совместного фото.

Повар Нусрет Гёкче держит кубок, к которому не должен прикасаться. Фото @ Twitter / @EmmaRincon

Повар Нусрет Гёкче держит кубок, к которому не должен прикасаться. Фото @ Twitter / @EmmaRincon

"После проверки ФИФА установила, как отдельные люди получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия. Соответствующие внутренние меры будут приняты", — прокомментировали эту ситуацию в ФИФА.

Как отмечает Daily Mail, глава организации Джанни Инфантино не раз посещал рестораны Гёкче. В свою очередь, у последнего был VIP-пропуск на матч, хотя он никак не связан с футболом напрямую.

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Ранее сообщалось, что игроков сборной Аргентины, вернувшихся на родину с победного чемпионата мира по футболу, пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолётах. В столице южноамериканской страны миллионы граждан собрались, чтобы чествовать футболистов. Они заблокировали улицы и дороги.

Анатолий Симоненко

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