Морскую переправу между Сахалином и материком решили закрыть на три дня

Временное прекращение работы ждёт паромное сообщение Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край). В Сахалинском морском пароходстве сообщили, что причиной послужил шторм в Татарском проливе.

"Дизель-электроходы "Сахалин-8" и "Сахалин-9" утром в пятницу вышли из порта Холмска и сегодня в конце суток подойдут в порт Ванино. После этого паромная переправа закроется, так как в Татарском проливе ожидается шторм", — сообщил РИА "Новости" представитель управления паромными перевозками компании.

Сейчас, по сообщению агентства, паром "Сахалин-10" уже находится на материковой стороне пролива. Предполагается, что морская переправа откроется ориентировочно в первой половине дня 27 декабря. До этого региональный главк МЧС прогнозировал на Сахалине сильные метели с мокрым снегом в пятницу днём и в ночь на субботу в южных районах острова. Было штормовое предупреждение.