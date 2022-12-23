Когда за разговоры ещё и платят: Составлен топ-5 профессий для экстравертов

Есть по меньшей мере пять профессий, хорошо подходящих для людей, любящих общение с окружающими. Их ещё называют экстравертами — это достаточно экспрессивные, эмоциональные и открытые личности. Они любят выступать на публике. Как рассказали Лайфу эксперты платформы "Авито. Работа", идеальный вариант для таких — работа в команде, связанная с активной коммуникацией и организационными задачами.