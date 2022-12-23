Когда за разговоры ещё и платят: Составлен топ-5 профессий для экстравертов
Энергичным и общительным людям посоветовали работать event-менеджером и гидом
Есть по меньшей мере пять профессий, хорошо подходящих для людей, любящих общение с окружающими. Их ещё называют экстравертами — это достаточно экспрессивные, эмоциональные и открытые личности. Они любят выступать на публике. Как рассказали Лайфу эксперты платформы "Авито. Работа", идеальный вариант для таких — работа в команде, связанная с активной коммуникацией и организационными задачами.
В топ-5 профессий для экстравертов, по версии сервиса, вошли следующие.
Event-менеджер
- Занимается планированием и проведением мероприятий. Решает творческие, технические, финансовые и многие другие вопросы. Он должен быть коммуникативным и открытым, а также иметь в своей базе большое количество полезных контактов людей и подрядчиков для решения целого спектра задач.
- К декабрю вакансий для менеджеров по организации мероприятий стало больше на 26%. Медианная зарплата по стране с частичной занятостью составила 35 000 рублей. Показатели выше отмечены в Москве (50 000 рублей) и Казани (60 000 рублей). Эксперты говорят, что при полной занятости ежемесячные выплаты больше — от 60 000 рублей по стране.
Гид
- Сопровождает туристов во время экскурсий, походов или автомобильных туров, знакомит с достопримечательностями и помогает решать различные вопросы прямо на месте. Экскурсовод должен быть общительным, артистичным, уметь удерживать внимание аудитории и простым языком рассказывать об истории и занимательных фактах.
- На платформе представлено около трёх сотен вакансий для гидов. К декабрю их стало больше на 68%. Медианная зарплата увеличилась на 37% и составила 50 000 рублей в месяц с полной занятостью. Зарплату выше предлагают работодатели в Набережных Челнах (87 500 рублей) и Ставрополе (60 000 рублей).
Администратор
- Часто выступает правой рукой руководителя, помогает оптимизировать повседневную деятельность компании и активно взаимодействует с клиентами и партнёрами. Администраторы могут работать в самых разных направлениях: от фитнеса и салонов красоты до ресторанов, гостиниц и офисов.
- Год к году количество вакансий администраторов возросло на 38%. Сейчас на платформе их более 4000 в разных сферах. Медианная зарплата с частичной занятостью по стране составляет 25 000 рублей. Выше среднего могут заработать администраторы в Сочи (36 000 рублей) и Санкт-Петербурге (33 000 рублей).
Менеджер по продажам
- В его обязанности входят переговоры с клиентами, поиск новых покупателей и заказчиков, увеличение базы контактов, оформление сделок, а также формирование ассортимента товаров в зависимости от нужд потребителей.
- Вакансий для менеджеров по продажам в этом году стало больше на 16%. Их общее число на платформе превысило отметку в 27 000. Медианная зарплата у специалистов по стране с полной занятостью составила 50 000 рублей. Зарплаты выше предлагают жителям Москвы (77 500 рублей) и Санкт-Петербурга (70 000 рублей).
Оператор call-центра
- Они должны быть убедительными, настойчивыми, но при этом вежливыми и ненавязчивыми. Такие сотрудники обычно обладают высокой стрессоустойчивостью и развитыми навыками делового общения.
- По всей стране на платформе сервиса представлено более 1700 вакансий для сотрудников call-центров. К декабрю их стало больше на 25%. Медианная заработная плата с частичной занятостью составляет 30 000 рублей в месяц. Показатели выше отмечены в Самаре (50 000 рублей) и Москве (47 500 рублей).
Ранее Лайф писал, что начинающим программистам дали два совета, которые помогут быстро найти работу. Например, самый быстрый способ — начинать строить карьеру с фриланса. Есть специализированные сайты, где размещают задания для IT-разработчиков. На них и нужно тренироваться, считает эксперт.
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