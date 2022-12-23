Пригожин назвал домыслами заявления о поставках оружия из КНДР
Пригожин опроверг заявления из США о "поставках оружия" из КНДР для группы "Вагнер"
Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг заявления США о поставках оружия из КНДР для группы "Вагнер". Он отметил, что северокорейское вооружение в Россию уже давно не поставляется.
"К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы", — публикует группа "Конкорд" комментарий Пригожина в VK.
Кроме того, Пригожин указал на то, что "Вагнер" покупает "достаточное количество американского вооружения". По его словам, в скором времени юристы могут начать процесс снятия санкций США на поставку оружия для группы "Вагнер". Он считает ограничения абсолютно несправедливыми в связи с тем, что ЧВК ни разу не нарушила международные торговые правила.
Ранее Лайф писал, что власти КНДР официально ответили на заявления о поставках оружия в Россию. МИД КНДР опроверг такие сообщения.
"Нодон Синмун"