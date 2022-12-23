Новак рассказал, как Россия может ответить на потолок цен по нефти
Новак: Россия запретит поставку нефти странам, которые введут потолок цен
В ответ на введение странами Запада так называемого потолка цен на нефть из РФ Россия может в начале 2023 года снизить суточные объёмы добычи на 500–700 тысяч баррелей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
"В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тысяч баррелей в сутки, это для нас примерно 5–7%", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Новак вновь заверил, что Москва запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут этот потолок цен. Он подчеркнул, что "мы готовы идти на понижение частичной добычи".
Лайф рассказывал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба. В Кремле анонсировали скорый ответ на данные ограничения.
kremlin.ru