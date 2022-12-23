Новак рассказал, как Россия может ответить на потолок цен по нефти

В ответ на введение странами Запада так называемого потолка цен на нефть из РФ Россия может в начале 2023 года снизить суточные объёмы добычи на 500–700 тысяч баррелей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тысяч баррелей в сутки, это для нас примерно 5–7%", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".