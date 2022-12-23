Ещё одна страна задумалась о присоединении к банковской системе "Мир"

Кения положительно относится к рассмотрению возможности использования платёжной системы "Мир". Об этом РИА "Новости" рассказал посол этой страны в России Бенсон Огуту.

"Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант, мы его рассмотрим", — сообщил Огуту.

Он отметил, что Кения готова изучить и другие способы для торговли с Россией. Если две страны придут в этом вопросе к соглашению, Россия откроет для себя ещё одно государство в сфере финансов. Пока в перечне запустивших систему "Мир" находятся Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия.