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23 декабря, 04:49

"Это театр": Американский ветеран резко выразился о визите Зеленского в США

Ветеран ВС США Крапивник : Визит Зеленского в Вашингтон — это театр

<p>Ветеран ВС США Станислав Крапивник в эфире программы "Соловьёв Live". Обложка @ RuTube / <a href="https://rutube.ru/video/3baa4d1c037f3ad405ca6a1f5e5bc51f/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Соловьёв Live"</a></p>

Ветеран ВС США Станислав Крапивник в эфире программы "Соловьёв Live". Обложка @ RuTube / "Соловьёв Live"

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США — это "театр" коррумпированного американского правительства. Такое мнение высказал ветеран Вооружённых сил США Станислав Крапивник в эфире программы "Соловьёв Live".

"Поездка Зеленского в США — это театр. Он потом ещё пойдёт на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты", — сказал ветеран.

Он отметил, что в Правительстве США процветает коррупция, а те, кто принимал Зеленского, получают по 150 тысяч долларов, и что благодаря работе в Конгрессе им удалось заработать миллионные состояния. По мнению Крапивника, весь этот спектакль необходим, чтобы "подвинуть" народ, добиться вложения денег в компании, представляемые лоббистами.

Визит Зеленского сочли признаком серьёзных проблем у Киева

Визит Зеленского сочли признаком серьёзных проблем у Киева

Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось и без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.

Анатолий Симоненко

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