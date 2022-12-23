"Это театр": Американский ветеран резко выразился о визите Зеленского в США

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США — это "театр" коррумпированного американского правительства. Такое мнение высказал ветеран Вооружённых сил США Станислав Крапивник в эфире программы "Соловьёв Live".

"Поездка Зеленского в США — это театр. Он потом ещё пойдёт на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты", — сказал ветеран.

Он отметил, что в Правительстве США процветает коррупция, а те, кто принимал Зеленского, получают по 150 тысяч долларов, и что благодаря работе в Конгрессе им удалось заработать миллионные состояния. По мнению Крапивника, весь этот спектакль необходим, чтобы "подвинуть" народ, добиться вложения денег в компании, представляемые лоббистами.