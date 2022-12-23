У США нет шансов подорвать технологическое развитие России, заявил дипломат

Введение антироссийских санкций никак не способствует улучшению отношений между РФ и США, а Вашингтон не признаёт тот факт, что попытки подорвать технологическое развитие России изначально обречены на неудачу. Об этом заявил российский советник-посланник Андрей Леденёв, которого цитирует Посольство РФ в США.

"Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того, приводят к серьёзным негативным последствиям для третьих стран, — отметил Леденёв.

По его мнению, включение в санкционные списки крупных международно признанных научных институтов никак не соответствует интересам американских учёных, которые уже высказывали на этот счёт свои сожаления и даже опасения. Страдает от подобных решений и всё мировое сообщество, подчеркнул дипломат.