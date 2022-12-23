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23 декабря, 06:13

У США нет шансов подорвать технологическое развитие России, заявил дипломат

Дипломат Леденёв: Попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу

Введение антироссийских санкций никак не способствует улучшению отношений между РФ и США, а Вашингтон не признаёт тот факт, что попытки подорвать технологическое развитие России изначально обречены на неудачу. Об этом заявил российский советник-посланник Андрей Леденёв, которого цитирует Посольство РФ в США.

"Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того, приводят к серьёзным негативным последствиям для третьих стран, — отметил Леденёв.

По его мнению, включение в санкционные списки крупных международно признанных научных институтов никак не соответствует интересам американских учёных, которые уже высказывали на этот счёт свои сожаления и даже опасения. Страдает от подобных решений и всё мировое сообщество, подчеркнул дипломат.

МИД посоветовал США не доводить до прямого столкновения с Россией

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Ранее Лайф рассказывал, что США расширили санкционный список, добавив в него десять компаний из России, которым ограничат доступ к оборудованию и технологиям страны.

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freepik.com / fabrikasimf

Артур Белкин

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