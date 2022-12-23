В Казахстане начали выпускать цифровые карты платёжной системы "Мир"

Дочерний банк ВТБ в Казахстане запустил возможность выпуска цифровых карт платёжной системы "Мир" для розничных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Пользователи могут совершать по ней платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. В первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир", — говорится в сообщении.

Открыть счёт можно в любом отделении банка на территории Казахстана, а сразу после получения цифровой карты её можно подключить к приложению Mir Pay, чтобы использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Пополнить же её можно со своего расчётного счёта в мобильном приложении путём перевода с карты "Мир" любого другого банка или же при помощи реквизитов со счёта стороннего банка.

Как заметил директор департамента розничного бизнеса банка "ВТБ Казахстан" Станислав Козьяков, в следующем году будет реализована возможность выпуска пластиковых карт. Кроме того, организация вдвое расширила сеть своих банкоматов, чтобы клиенты могли с удобством совершать все необходимые им операции.