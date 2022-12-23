Посол Кении ответил Боррелю, который усомнился в знании африканцами местоположения РФ
Посол Кении Огуту — о словах Борреля об африканцах и России: Мы знаем, где находится РФ
В Кении знают, где находится Россия. Об этом заявил посол республики в Москве Бенсон Огуту, отвечая на сомнения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в том, что африканцам известно местонахождение Донбасса и кем является президент РФ Владимир Путин.
"Это его (Борреля. — Прим. Лайфа) мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времён обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее на заявление Борреля ответил и сам Путин. По его словам, в Африке даже помнят о роли России в борьбе за освобождение африканских народов от колониализма. Такой ответ восхитил пользователей Сети.