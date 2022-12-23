Эксперт назвала способ разнообразить сексуальную жизнь зимой

Разнообразить сексуальную жизнь зимними вечерами поможет непродолжительный роман. Об этом рассказала секс-эксперт Элис Лич в беседе с Daily Star.

По словам эксперта, зимой люди много времени проводят в постели, поскольку хотят уюта и тепла. Такой период она называет "сезоном наручников".

"Сезон наручников — самая культурно приемлемая и безумная форма секс-культуры. Это краткосрочные отношения, основанные на сексе и удовольствии", — сказала она.

Эксперт объяснила, что в большинстве случаев люди ищут любовников на несколько месяцев с целью скоротать зимние ночи. Обоюдное согласие на такие отношения даёт возможность разнообразить интимную жизнь. Однако многие такие романы неискренние. Как уточнила Лич, партнёр может не сказать другому, что это лишь временные отношения, а ведь второй может надеяться на долгосрочность. Поэтому нужно заранее всё обговаривать и быть честными друг с другом, особенно в сексе.

С другой стороны, "сезон наручников" полезен для изучения новых сексуальных удовольствий. Например, попробовать то, что всегда хотели, свободно выражая собственные потребности и желания, отметила Лич.