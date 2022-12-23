Власти США заявили, что не будут поддерживать независимость Тайваня
Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон придерживается принципа "одного Китая"
США останутся привержены принципу "одного Китая" и не будут выступать за независимость Тайваня. Об этом во время беседы с министром иностранных дел КНР Ван И заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Американская сторона продолжает придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживает независимость Тайваня", — сказал Блинкен.
Политик также заявил о готовности Соединённых Штатов обсуждать принципы двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином для дальнейшего сотрудничества в интересах обеих сторон.
При этом всего несколько недель назад Вашингтон заявлял, что продолжит поставки оружия на Тайвань.
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