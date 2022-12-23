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23 декабря, 06:49

Власти США заявили, что не будут поддерживать независимость Тайваня

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон придерживается принципа "одного Китая"

США останутся привержены принципу "одного Китая" и не будут выступать за независимость Тайваня. Об этом во время беседы с министром иностранных дел КНР Ван И заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Американская сторона продолжает придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживает независимость Тайваня", — сказал Блинкен.

Политик также заявил о готовности Соединённых Штатов обсуждать принципы двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином для дальнейшего сотрудничества в интересах обеих сторон.

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При этом всего несколько недель назад Вашингтон заявлял, что продолжит поставки оружия на Тайвань.

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Unsplash

Максим Плетнёв

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