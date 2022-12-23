Власти США заявили, что не будут поддерживать независимость Тайваня

США останутся привержены принципу "одного Китая" и не будут выступать за независимость Тайваня. Об этом во время беседы с министром иностранных дел КНР Ван И заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Американская сторона продолжает придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживает независимость Тайваня", — сказал Блинкен.

Политик также заявил о готовности Соединённых Штатов обсуждать принципы двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином для дальнейшего сотрудничества в интересах обеих сторон.