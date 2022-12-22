Мужчин старше 40 лет с низким либидо предупредили о риске преждевременной смерти

Мужчины старше 40 лет с низким уровнем сексуального влечения почти в два раза чаще умирают от онкологических заболеваний, чем остальные. К такому выводу пришли японские учёные, которые изучили несколько тысяч человек. Результаты анализа опубликованы в газете New York Post.

"Хотя сексуальная активность и сексуальное удовлетворение считаются полезными для психологического здоровья и благополучия пожилых людей, связь между сексуальным интересом и долголетием не изучалась", — признались авторы.

Стоит заметить, что данное исследование считается одним из первых, которое определяет связь между либидо и смертностью. Для него специалисты отобрали более 20 тысяч человек — 8558 мужчин и 12 411 женщин. На протяжении десяти лет учёные анализировали их медицинские показатели, а также проводили необходимые опросы.

Выяснилось, что мужчины с низким либидо были старше остальных, чаще пили, курили, мало смеялись и страдали различными заболеваниями. Кроме того, они имели низкий уровень образования. Примечательно, что у женщин связь между низким влечением и риском ранней смерти не выявили.

"Результаты показали, что мужчины старше 40 лет с низким либидо в 1,94 раза чаще умирают от рака и в 1,36 раза чаще умирают от болезней сердца", — выяснили учёные.

Таким образом, исследователи подтвердили идею о том, что здоровая сексуальная жизнь является частью того, что ведёт к улучшению качества жизни в целом. По их данным, сексуально активные мужчины лучше спят, обладают крепким иммунитетом и не страдают депрессией и беспокойствами.