Правнук Сталина Селим Бенсаад попросил Путина реабилитировать вождя Советского Союза

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР. Письмо он подготовил к 21 декабря — дню рождения советского лидера. Об этом Лайфу сообщил пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин.

"Прошу признать на государственном уровне заслуги И.В. Сталина перед нашей страной и обществом; законодательно запретить упоминания о Сталине как о "диктаторе" и "кровавом тиране"; признать его незаконно пострадавшим (посмертно) от клеветы, информвойны и инфофейков", — написал он.

Бенсаад отметил, что при Сталине в СССР появилось атомное оружие и энергетика, были построены сотни заводов по всей стране, один из которых — завод им. Жданова в Мариуполе, освобождённый в марте 2022 года ВС РФ. Кроме того, под его руководством советский народ одержал победу над фашистской Германией, заново отстроил страну.

Правнук вождя также убеждён, что Сталина отравили бывшие соратники, поэтому попросил Путина посодействовать в получении разрешения на эксгумацию тела прадеда, проведение экспертизы по выяснению истинных обстоятельств его смерти. Как отметил Бенсаад, сегодня технологии позволяют распознать яд в останках даже спустя много времени после кончины. Ранее он вместе с адвокатом Юлией Вербицкой-Линник направили заявление на адрес Службы коменданта Московского Кремля об эксгумации, но получили отказ.

Бенсаад хочет захоронить останки предка с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище рядом с женой Надеждой Аллилуевой. Кроме того, правнук вождя привёл слова Сталина во время выступления 9 мая 1945 года в Москве.

"В этом выступлении Сталин говорит о том, что Запад будет и дальше пытаться "оторвать Кавказ любой ценой и воевать с СССР руками Украины". Он фактически предсказал события нашего сегодняшнего времени — сложного, но справедливого!" — подчеркнул правнук вождя.