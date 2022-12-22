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22 декабря, 11:47
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Правнук Сталина Селим Бенсаад попросил Путина реабилитировать вождя Советского Союза

<p>Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад. Обложка © Фото предоставлено Лайфу</p>

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад. Обложка © Фото предоставлено Лайфу

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР. Письмо он подготовил к 21 декабря — дню рождения советского лидера. Об этом Лайфу сообщил пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин.

"Прошу признать на государственном уровне заслуги И.В. Сталина перед нашей страной и обществом; законодательно запретить упоминания о Сталине как о "диктаторе" и "кровавом тиране"; признать его незаконно пострадавшим (посмертно) от клеветы, информвойны и инфофейков", — написал он.

Бенсаад отметил, что при Сталине в СССР появилось атомное оружие и энергетика, были построены сотни заводов по всей стране, один из которых — завод им. Жданова в Мариуполе, освобождённый в марте 2022 года ВС РФ. Кроме того, под его руководством советский народ одержал победу над фашистской Германией, заново отстроил страну.

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Правнук вождя также убеждён, что Сталина отравили бывшие соратники, поэтому попросил Путина посодействовать в получении разрешения на эксгумацию тела прадеда, проведение экспертизы по выяснению истинных обстоятельств его смерти. Как отметил Бенсаад, сегодня технологии позволяют распознать яд в останках даже спустя много времени после кончины. Ранее он вместе с адвокатом Юлией Вербицкой-Линник направили заявление на адрес Службы коменданта Московского Кремля об эксгумации, но получили отказ.

Бенсаад хочет захоронить останки предка с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище рядом с женой Надеждой Аллилуевой. Кроме того, правнук вождя привёл слова Сталина во время выступления 9 мая 1945 года в Москве.

"В этом выступлении Сталин говорит о том, что Запад будет и дальше пытаться "оторвать Кавказ любой ценой и воевать с СССР руками Украины". Он фактически предсказал события нашего сегодняшнего времени — сложного, но справедливого!" — подчеркнул правнук вождя.

Ещё в ноябре 2021 года правнук Сталина просил патриарха Кирилла помочь с перезахоронением советского вождя и в назначении судебно-медицинской экспертизы для установления настоящей причины смерти своего предка.

Ольга Годуненко

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