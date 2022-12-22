Захарова: Встреча Байдена и Зеленского показала, что США и Украина не стремятся к миру

Переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне продемонстрировали, что Вашингтон и Киев настроены на продолжение боевых действий и не стремятся к миру. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Переговоры" в Вашингтоне показали, что ни на Украине, ни в США не стремятся к миру, они просто настроены на продолжение боевых действий", — отметила Захарова.