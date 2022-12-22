Захарова: Встреча Байдена и Зеленского показала, что США и Украина не стремятся к миру
Переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне продемонстрировали, что Вашингтон и Киев настроены на продолжение боевых действий и не стремятся к миру. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Переговоры" в Вашингтоне показали, что ни на Украине, ни в США не стремятся к миру, они просто настроены на продолжение боевых действий", — отметила Захарова.
Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.
ТАСС / AP / Patrick Semansky