Путин удовлетворил прошение бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из гражданства РФ

Прошение предпринимателя Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства было удовлетворено, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении…" — говорится в документе.

О том, что Варданян намерен отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, стало известно в сентябре.