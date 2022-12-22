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22 декабря, 11:36

Путин удовлетворил прошение бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из гражданства РФ

Прошение предпринимателя Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства было удовлетворено, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении…" — говорится в документе.

О том, что Варданян намерен отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, стало известно в сентябре.

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Ранее Лайф рассказывал, что Любовь Успенская поразила фанатов заявлением о своём гражданстве. Певица напомнила, что родилась на Украине, в Киеве, жила в США.

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ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Варвара Романова

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