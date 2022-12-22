Захарова назвала ответом на действия НАТО развёртывание войск России и Белоруссии

Россия и Белоруссия развернули совместную региональную группировку войск в ответ на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается осуществляемого с октября развёртывания дополнительных контингентов <…> Их следует рассматривать как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе, а именно наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики", — сказала дипломат.

Она отметила, что действия РФ и Белоруссии также можно рассматривать как реакцию на "непрекращающуюся накачку Украины" вооружением различных видов со стороны западных стран, а также отправку в Незалежную инструкторов и наёмников.