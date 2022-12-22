Захарова назвала ответом на действия НАТО развёртывание войск России и Белоруссии
Россия и Белоруссия развернули совместную региональную группировку войск в ответ на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается осуществляемого с октября развёртывания дополнительных контингентов <…> Их следует рассматривать как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе, а именно наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики", — сказала дипломат.
Она отметила, что действия РФ и Белоруссии также можно рассматривать как реакцию на "непрекращающуюся накачку Украины" вооружением различных видов со стороны западных стран, а также отправку в Незалежную инструкторов и наёмников.
Ранее Лайф рассказывал, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились продолжать практику совместных военных учений. В рамках последовательной реализации общей военной доктрины двух стран ведётся совместное планирование.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ