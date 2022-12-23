В США могут запретить продажи "Терафлю"

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало снять с продажи лекарственный препарат Theraflu ("Терафлю") из-за его неэффективности. Об этом пишет The Wall Street Journal .

Вместе с "Терафлю", который можно встретить и на полках российских аптек, врачи выступили за запрет продаж антигистаминного препарата Benadryl, средства от кашля Mucinex и жаропонижающего Tylenol. По словам медиков, в их составе присутствует безопасное вещество фенилэфрин, которое должно устранять заложенность носа. Однако состояние пациентов после их приёма никак не улучшается.