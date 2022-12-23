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23 декабря, 07:22

В аэропортах Москвы в пятницу задержано или отменено 60 рейсов

В аэропортах Москвы утром 23 декабря задержано или отменено 60 рейсов, приводит данные сервис "Яндекс.Расписания".

Больше всего таких изменений — в Домодедово: там задерживается вылет и прилёт сразу 20 рейсов, ещё девять отменено. В Шереметьево отложено 17 рейсов, а четыре отменено. В аэропорту Внуково отменили сразу шесть рейсов, тогда как задерживается ещё четыре.

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Причины задержек неизвестны, однако не исключено, что это связано с прошедшим накануне в столице ледяным дождём.

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ТАСС / Артём Коротаев

Артур Белкин

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