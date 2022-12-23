Москвичей предупредили о резком похолодании

Резкое похолодание с понижением температуры воздуха до минус 11 градусов ожидает жителей Москвы и области в ночь на 25 декабря. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ночь на воскресенье пройдёт холодный фронт, температура резко понизится. К утру воскресенья до минус 7–9 градусов в столице и от минус 6–11 — по области", — заявил Синенков.

При этом днём 25 декабря москвичей ожидает северо-западный ветер, 1–6 метров в секунду, а температура на улице будет колебаться в районе минус 6–8 градусов.