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23 декабря, 07:44

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом под Волгоградом

В Волгоградской области два пассажира микроавтобуса погибли в ДТП, ещё четверо пострадали

На трассе под Волгоградом при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли два человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. По информации полицейских, авария произошла в Дубовском районе.

В ДТП под Волгоградом погибли два человека. Видео © VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

"23 декабря 2022 года в 02:50 на 586-м километре ФАД 1Р 228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Дубовском районе произошло столкновение микроавтобуса "Мерседес" и грузового автомобиля КамАЗ, — сказано в сообщении ведомства.

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В аварии погибли два пассажира микроавтобуса, оба мужчины. Четверых пассажиров медики доставили в больницу. Среди них семилетний ребёнок, который ехал без родителей.

Под Волгоградом столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото © VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

Под Волгоградом столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото © VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

Под Волгоградом столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото © VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

Под Волгоградом столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото © VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

В полиции уточнили, что микроавтобус ехал из Дагестана в Казань, пассажиров перевозили по системе поиска попутчиков. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа отдела МВД.

Ранее Лайф писал о том, что два человека погибли, ещё трое пострадали в ДТП на трассе Белгород – Губкин в Белгородской области.

Обложка ©

VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

Илья Суриков

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