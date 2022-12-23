Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом под Волгоградом

На трассе под Волгоградом при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли два человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. По информации полицейских, авария произошла в Дубовском районе.

В ДТП под Волгоградом погибли два человека. Видео © VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

"23 декабря 2022 года в 02:50 на 586-м километре ФАД 1Р 228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Дубовском районе произошло столкновение микроавтобуса "Мерседес" и грузового автомобиля КамАЗ, — сказано в сообщении ведомства.

В аварии погибли два пассажира микроавтобуса, оба мужчины. Четверых пассажиров медики доставили в больницу. Среди них семилетний ребёнок, который ехал без родителей.

Под Волгоградом столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото © VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

Под Волгоградом столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото © VK / ГУ МВД России по Волгоградской области

В полиции уточнили, что микроавтобус ехал из Дагестана в Казань, пассажиров перевозили по системе поиска попутчиков. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа отдела МВД.