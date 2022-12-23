Глава Минобороны РФ Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, он (министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Прим. Лайфа) проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников". Предприятие выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение", — отмечается в тексте публикации.