Медведев назвал потолок цен на газ дебильной русофобией

Решение Евросоюза по потолку цен на газ обусловлено "зоологической ненавистью" к России. Так считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Решение по "потолку цен на газ" дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России, исходя из маниакального тезиса "во всём виноваты русские", — написал он в телеграм-канале.

Медведев считает, что такая мера принята с огромным числом оговорок. По его мнению, она волюнтаристская и нерыночная. Он убеждён, что по-серьёзному она не сработает.

Заместитель председателя Совбеза добавил, что Евросоюз принял такое решение из-за бессилия как-то повлиять на ситуацию. По его мнению, лимит цен на газ установлен на уровне, который ещё недавно удивил бы участников газового рынка. Медведев предположил, что для европейцев цены на газ всё равно будут высокими.

"Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают", — заключил он.