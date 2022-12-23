Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 декабря, 08:04

В hh.ru объяснили, почему резюме с именем Сергей признали матерными и заблокировали

В пресс-службе hh.ru объяснили блокировку анкет сбоем при обновлении платформы

Анкеты пользователей с именем Сергей и отчеством Александрович интернет-рекрутмент hh.ru заблокировал из-за кратковременного сбоя алгоритмов при обновлении платформы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

О странном сбое с блокировкой пользователей стало известно накануне. Причиной тому указывался "мат в ФИО". Многие предположили, что это связано с новым законом о пропаганде ЛГБТ, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря. Однако в компании опровергли это мнение.

"Вчера при обновлении платформы hh.ru действительно произошёл кратковременный сбой алгоритмов автомодерации контента: под блокировку в течение некоторого времени попала часть новых пользователей, в ФИО которых были имя Сергей либо отчество Александрович", — сообщили в компании.

Российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ

Российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ

К настоящему моменту этот баг уже устранён и все ранее заблокированные анкеты восстановлены. Пользователям, которые оказались в этой ситуации, компания предоставит в виде компенсации один из соискательских сервисов при обращении в поддержку.

"Отметим, что нет никакого подтекста или злого умысла в том, что именно эти два слова стали причиной отклонения модерации", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Лайф рассказывал, что продавцы на Wildberries платят моделям за отзывы с полуобнажёнными фотографиями. Причём вслед за профессионалками горячие отзывы стали отправлять и обычные покупательницы. Таким образом, количество пикантного контента на платформе неожиданно увеличилось. Общественное движение "Зов народа" призвало Роскомнадзор проверить Wildberries и на пропаганду ЛГБТ, так как на маркетплейсе нашлись даже отзывы с мужчинами в женском белье. В результате Wildberries удалил часть эротических фото в отзывах к нижнему белью после публикации Лайфа.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров