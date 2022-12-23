В hh.ru объяснили, почему резюме с именем Сергей признали матерными и заблокировали
В пресс-службе hh.ru объяснили блокировку анкет сбоем при обновлении платформы
Анкеты пользователей с именем Сергей и отчеством Александрович интернет-рекрутмент hh.ru заблокировал из-за кратковременного сбоя алгоритмов при обновлении платформы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.
О странном сбое с блокировкой пользователей стало известно накануне. Причиной тому указывался "мат в ФИО". Многие предположили, что это связано с новым законом о пропаганде ЛГБТ, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря. Однако в компании опровергли это мнение.
"Вчера при обновлении платформы hh.ru действительно произошёл кратковременный сбой алгоритмов автомодерации контента: под блокировку в течение некоторого времени попала часть новых пользователей, в ФИО которых были имя Сергей либо отчество Александрович", — сообщили в компании.
К настоящему моменту этот баг уже устранён и все ранее заблокированные анкеты восстановлены. Пользователям, которые оказались в этой ситуации, компания предоставит в виде компенсации один из соискательских сервисов при обращении в поддержку.
"Отметим, что нет никакого подтекста или злого умысла в том, что именно эти два слова стали причиной отклонения модерации", — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Лайф рассказывал, что продавцы на Wildberries платят моделям за отзывы с полуобнажёнными фотографиями. Причём вслед за профессионалками горячие отзывы стали отправлять и обычные покупательницы. Таким образом, количество пикантного контента на платформе неожиданно увеличилось. Общественное движение "Зов народа" призвало Роскомнадзор проверить Wildberries и на пропаганду ЛГБТ, так как на маркетплейсе нашлись даже отзывы с мужчинами в женском белье. В результате Wildberries удалил часть эротических фото в отзывах к нижнему белью после публикации Лайфа.
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