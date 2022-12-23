В hh.ru объяснили, почему резюме с именем Сергей признали матерными и заблокировали

Анкеты пользователей с именем Сергей и отчеством Александрович интернет-рекрутмент hh.ru заблокировал из-за кратковременного сбоя алгоритмов при обновлении платформы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

О странном сбое с блокировкой пользователей стало известно накануне. Причиной тому указывался "мат в ФИО". Многие предположили, что это связано с новым законом о пропаганде ЛГБТ, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря. Однако в компании опровергли это мнение.

"Вчера при обновлении платформы hh.ru действительно произошёл кратковременный сбой алгоритмов автомодерации контента: под блокировку в течение некоторого времени попала часть новых пользователей, в ФИО которых были имя Сергей либо отчество Александрович", — сообщили в компании.

К настоящему моменту этот баг уже устранён и все ранее заблокированные анкеты восстановлены. Пользователям, которые оказались в этой ситуации, компания предоставит в виде компенсации один из соискательских сервисов при обращении в поддержку.