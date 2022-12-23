КНДР запустила очередную баллистическую ракету
Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты
КНДР в пятницу совершила запуск ракеты, предположительно баллистической. Об этом сообщила Береговая охрана Японии. Из-за случившегося в канцелярии японского премьер-министра созвали заседание экстренной кризисной группы.
По информации агентства Киодо, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Суда, которые находятся в регионе, призвали не приближаться к обломкам боеприпаса в случае их обнаружения и сообщить о них властям.
В канцелярии премьер-министра Японии в связи с произошедшим было созвано заседание экстренной кризисной группы для сбора и анализа информации.
Ранее Лайф писал о том, что КНДР 18 декабря запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Интервал между запусками составил 25 минут.
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