КНДР запустила очередную баллистическую ракету

КНДР в пятницу совершила запуск ракеты, предположительно баллистической. Об этом сообщила Береговая охрана Японии. Из-за случившегося в канцелярии японского премьер-министра созвали заседание экстренной кризисной группы.

По информации агентства Киодо, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Суда, которые находятся в регионе, призвали не приближаться к обломкам боеприпаса в случае их обнаружения и сообщить о них властям.

В канцелярии премьер-министра Японии в связи с произошедшим было созвано заседание экстренной кризисной группы для сбора и анализа информации.