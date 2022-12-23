Стало известно, почему Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию

В беседе с ТАСС Соколовская рассказала, что ночью Трусовой вызывали врача, сейчас спортсменка находится под наблюдением медиков, которые делают всё необходимое для её лечения. Пресс-служба Минспорта подтвердила в телеграм-канале, что Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске из-за высокой температуры. Заместитель генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Василий Конов отметил, что в таком состоянии, в котором находится спортсменка, выходить на лёд нельзя.