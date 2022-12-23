Стало известно, почему Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Тренер Александры Трусовой сообщила о температуре под 40 градусов у фигуристки
Фигуристка Александра Трусова заболела, у неё температура почти сорок градусов. Фотографию с градусником опубликовала в Instagram* тренер спортсменки Светлана Соколовская.
Градусник Трусовой, показывающий отметку 39,4. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana.sokolovskaya.65
В беседе с ТАСС Соколовская рассказала, что ночью Трусовой вызывали врача, сейчас спортсменка находится под наблюдением медиков, которые делают всё необходимое для её лечения. Пресс-служба Минспорта подтвердила в телеграм-канале, что Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске из-за высокой температуры. Заместитель генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Василий Конов отметил, что в таком состоянии, в котором находится спортсменка, выходить на лёд нельзя.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Сегодня на ЧМ в Красноярске выступят женщины с короткой программой. Начало соревнований запланировано на 15:25 мск.
* Соцсеть запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / Егор Алеев