В Ростовской области ФСБ задержала украинского наводчика РСЗО HIMARS
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который выдавал целеуказания для расчётов американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным ведомства, Владислав Понамарёв, имеющий российское и украинское гражданство, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).
"Понамарёв передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесён ракетный удар РСЗО HIMARS", — говорится в сообщении спецслужбы.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Когда именно произошло задержание подозреваемого, не сообщается, но известно, что суд уже заключил его под стражу.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ выявила шестерых граждан России, шпионивших в пользу СБУ и ВСУ. Задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.
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