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23 декабря, 08:58

Совфед одобрил закон, запрещающий принуждение к сдаче биометрии

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который запрещает любую дискриминацию в отношении граждан, отказавшихся сдавать биометрические данные, а также запрещает принуждать их к этому.

Все персональные биометрические данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной системе. Однако хранить геномную информацию законом запрещается. Документ также закрепляет, что гражданам не может быть отказано в каких-либо услугах, если они отказались сдавать биометрические данные.

Глава Минцифры: Почти 70 млн россиян сдали биометрические данные

Глава Минцифры: Почти 70 млн россиян сдали биометрические данные

Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла в третьем чтении закон об информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных.

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ТАСС / Петр Сивков

Артур Белкин

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