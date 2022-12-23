Совфед одобрил закон, запрещающий принуждение к сдаче биометрии

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который запрещает любую дискриминацию в отношении граждан, отказавшихся сдавать биометрические данные, а также запрещает принуждать их к этому.

Все персональные биометрические данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной системе. Однако хранить геномную информацию законом запрещается. Документ также закрепляет, что гражданам не может быть отказано в каких-либо услугах, если они отказались сдавать биометрические данные.