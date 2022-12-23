Губернатор Кондратьев: Грипп Новому году не помеха

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уверен, что всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на высокий зимний туристический сезон, особенно на период новогодних праздников. Своим оптимистичным взглядом он поделился в беседе с Лайфом. Глава региона убеждён, что воздух черноморских курортов обладает целебным эффектом, не позволит заразе распространиться, а тех, кто захандрил, запросто поднимет на ноги.

Губернатор Кондратьев уверен, что грипп Новому году не помеха. Видео © LIFE

"Грипп Новому году не помеха. У нас чистый, здоровый, полезный воздух, и в Красной Поляне, и в целом воздух Краснодарского края вылечит любой грипп и любые недомогания", — отметил губернатор.

Целебным эффектом, со слов Кондратьева, обладают и праздничное настроение, и южное кубанское гостеприимство. Глава региона рассчитывает, что зимний отдых в Краснодарском крае понравится туристам и многие с большим удовольствием захотят вернуться сюда ещё и летом.