Мурашко поручил усилить работу всей системы здравоохранения РФ в новогодние праздники

"Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению. В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам заседания оперштаба.

Регионы попросили обратить особое внимание на готовность инфекционных и токсикологических отделений, предусмотреть возможность развёртывания дополнительных коек, кроме того, необходимо проверить обеспеченность лекарствами от коронавируса, гриппа, ОРВИ.

Напомним, что помимо ковида в России сейчас бушует свиной грипп. Болезнь выявили почти во всех регионах страны, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области и на Чукотке. При этом вирусолог Зверев спрогнозировал спад заболеваемости после новогодних праздников.