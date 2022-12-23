ФСБ задержала украинских агентов в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области

А ранее ФСБ рассказала о разоблачении украинского полковника-разведчика, занимавшегося в РФ шпионажем. В 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Дмитрий Штыбликов остался на территории республики, получил российский паспорт и устроился на службу в Черноморский флот, откуда воровал информацию и передавал на Украину. Когда факт шпионажа вскрылся, на Штыбликова завели уголовное дело по статье "Государственная измена" и приговорили его к 19,5 года колонии строгого режима.