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23 декабря, 08:31

ФСБ задержала украинских агентов в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области

ФСБ выявила шестерых граждан России, шпионивших в пользу Службы безопасности Украины и Вооружённых сил Украины. Задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.

"Федеральной службой безопасности на территории ряда субъектов Российской Федерации пресечена преступная деятельность граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности и Вооружённым силам Украины", — говорится в сообщении спецслужбы.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена в форме шпионажа", "Государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства" и "Шпионаж". Подозреваемые арестованы.

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А ранее ФСБ рассказала о разоблачении украинского полковника-разведчика, занимавшегося в РФ шпионажем. В 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Дмитрий Штыбликов остался на территории республики, получил российский паспорт и устроился на службу в Черноморский флот, откуда воровал информацию и передавал на Украину. Когда факт шпионажа вскрылся, на Штыбликова завели уголовное дело по статье "Государственная измена" и приговорили его к 19,5 года колонии строгого режима.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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