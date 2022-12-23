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23 декабря, 08:26

В РКН рассказали, как США вели агрессивную работу по подрыву суверенитета и безопасности России

Роскомнадзор провёл анализ событий за последние восемь лет для оценки информационного влияния западных сил, он затрагивал события, произошедшие в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии. Эксперты сделали вывод, что к 2022 году Украина подошла с изолированным от России информпространством, а США вели агрессивную работу по подрыву суверенитета и безопасности РФ.

"К 2022 году Украина подошла в целом с изолированным от России информационным пространством. К этому времени Соединённые Штаты Америки уже на протяжении длительного периода вели целенаправленную агрессивную работу в соседних странах по подрыву суверенитета и безопасности Российской Федерации. Эти враждебные действия сделали специальную военную операцию неизбежной", — рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.

Он добавил, что Запад обладает серьёзнейшим опытом в организации информационных атак через традиционные и новые медиа, — это показывает переворот на Украине 2014 года и попытки раскачать ситуацию в Белоруссии в 2020 году.

"Развитие конфликта на востоке Украины силами Запада сопровождалось значительной украинизацией населения на подконтрольной Киеву территории под форсированным медийным влиянием как изнутри страны, так и извне, героизацией нацистских преступников, культивированием ненависти ко всему русскому", — добавил Субботин.

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России

А ранее стало известно, что с начала проведения специальной военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков и призывов к антивоенным митингам.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Александра Вишнякова
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