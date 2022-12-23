Тот самый лыжник из-под лавины в Шерегеше рассказал Лайфу, что тестировал новый спуск
Попавшие под лавину в Шерегеше лыжники проверяли новый спуск
Лыжник Сергей Филиппов, которого накрыло снежной лавиной на курорте Шерегеш в Кемеровской области, рассказал, что в момент инцидента действительно испытал сильную панику.
Лыжник Сергей Филиппов — о сходе лавины в Шерегеше. Видео © LIFE
Мужчина рассказал, что перед инцидентом познакомился на спуске с местными ребятами, которые очень хорошо катаются на лыжах. Они прокатились вместе, а потом один из новых знакомых Филиппова предложил ему пойти в другое место, где раньше никого не было. Причём лыжник изначально заметил, что на этом спуске "лавины подрезались маленькие".
"Ну вот так получилось. Да, паника очень сильная. И очень сильный толчок, то есть это настолько у неё сила есть, у этой лавины. Это реально страшно было", — подчеркнул Филиппов.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области лыжников накрыло лавиной. Одного мужчину так сильно засыпало, что он попросту не смог самостоятельно выбраться из "белого плена", но товарищ вовремя пришёл ему на помощь.
LIFE