Губернатор Кондратьев: Снега на Новый год хватит всем

В новогодние праздники средний уровень загрузки черноморских курортов составит порядка 70%. Об этом в интервью Лайфу рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он сказал, что в регионе очень внимательно проследят, чтобы зимний отдых запомнился туристам, а новогодние праздники прошли весело и комфортно.

Губернатор Краснодарского края Кондратьев заверил, что снега на Новый год в Красной Поляне хватит всем. Видео © LIFE

"Снега хватит всем!" — пообещал он.

Мест для отдыха, по словам Кондратьева, тоже хватит всем желающим. Курорты Краснодарского края уже традиционно готовы не только к летнему, но и к зимнему высокому сезону.

"В случае если будут какие-то погодные явления, у нас работает оперативный штаб, зима есть зима, думаю, всё будет в радость, наша задача — создать комфортные условия для всех, кто приедет к нам отдыхать. Я уверен, что всем будет комфортно, будет радостно и по-новогоднему весело", — добавил губернатор.

Лайф уже сообщал, что, согласно рейтингу Ассоциации туроператоров (АТОР), составленному на основе бронирований на даты новогодних праздников, самый большой интерес россияне проявляют к отечественным горным курортам. При этом наиболее востребованы самые дорогие по цене: Роза Хутор, Красная Поляна и горно-туристический центр "Газпром" — места в них на новогодний период забронированы на 80–85%, а на чуть уступающих в ценовой категории Домбае, Шерегеше, Архызе и Эльбрусе — примерно на 75%.